Gözler asgari ücret zammında! Peki ücret ne kadar olur? Sizler için derledik... 2024 yılında belirlenecek olan asgari ücret için geri sayım başlarken, ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarları hesapladık. İşte zam senaryolarına göre ücretler...

ensonhaber.com

2023'ün son demleri yaşanırken, yeni yıl için geri sayım başladı.

Geri sayımın bir başka heyecanı ise gelecek olan zamlar için yaşanıyor.

Öyle ki yeni yılda asgari ücrete gelecek olan zam yüzdesi için nefesler tutuldu.

Son gelen düzenleme ile asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseldi.

Asgari ücret önceki dönemlerde 5 bin 500 TL’den 8 bin 500’TL’ye, bu rakamdan sonra ise şu anki tutara ulaştı.

"Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi.

"Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

6 aylık enflasyon tahmini

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak.

Buna göre; Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıklar başlayacak.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Peki 2024 için asgari ücret ne kadar olur?

Sizler için zam senaryolarını ele aldık.

İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

TÜRK-İŞ 4 işçiyle katılacak

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Bir diğer yandan asgari ücret pazarlıkları için hazırlıklar sürerken TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, heyette 4 işçiye yer vereceklerini açıkladı.