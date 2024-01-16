Gözler emekliye ek zamda! Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı... 2024 yılının ilk kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen kabine üyeleri, emekliye ek zam gündemi, enflasyon, terör operasyonları konularını görüşecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, an itibarıyla yılın ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Bir buçuk ayın ardından yoğun bir gündem ile toplanan Kabine'de, birden fazla konu görüşülecek.

Emekliye ek zam gündemi

Bilindiği üzere milyonlarda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, ek zam haberinde.

En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma, Kabine toplantısında gündemde olacak.

Bir diğer yandan, yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Enflasyon, fahiş fiyatla mücadele...

Kabine'de, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek.

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

Türkiye'nin terör mücadelesi de konular arasında

Toplantının bir diğer gündem maddesi, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları.

Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar, Kabine'de de konuşulacak.

Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor

Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.