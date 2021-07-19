Gözler Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'deki müjdesi ne olacak?

Hafta başı gerçekleştireceği KKTC seyahatine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada bir müjde vereceğini bildirmişti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'deki müjdesi ne olacak?

Geçtiğimiz cuma, Cuma Namazı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Hafta başı gerçekleştireceği KKTC seyahatine ilişkin n bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta bir müjde vereceğini ve tüm dünyaya mesajları vereceklerini duyurmuştu.

Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağını belirttiği müjde KKTC başta olmak üzere Ada'nın Güney kesiminde ve Yunan tarafında da merakla bekleniyor.

Müjde için çeşitli tahminler yer alıyor. Bu noktada KKTC'nin Türk cumhuriyetleri tarafından tanınması, Kapalı Maraş'ın dünyaya açılması gibi kritik tahminler var.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'deki müjdesi ne olacak? Erdoğan, Kıbrıs'ta ne açıklayacak? Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklayacak? İşte detaylar....

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KKTC'DEKİ MÜJDESİ NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası KKTC'de bir müjde açıklayacağı bilgisini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik'' şeklindeki ifadelerinin ardından başta KKTC olmak üzere dünyanın gözü Pazartesi gerçekleşecek ziyarete ve açıklanacak müjdeye çevrildi.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün Lefkoşa'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC Meclisi'nde vereceği 'müjde' tahmin edilmeye çalışılıyor. Müjde konusunda ise çeşitli senaryo ve tahminler var.

KKTC'Yİ TANIMA SİNYALLERİ

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, KKTC'nin tanınmasıyla ilgili kritik sinyaller var. KKTC'ye heyetler gönderen Türk Cumhuriyetlerin bulunması KKTC'de diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve tanıma sinyali olarak görüldü.

AZERBAYCAN'DAN ÖNEMLİ TEMAS

Azerbaycan Meclisi dostluk grubundan 5 milletvekilinin Lefkoşa'da 3 gündür temaslarda bulunması, bu ihtimali güçlendirdi.

KAPALI MARAŞ DÜNYAYA MI AÇILACAK?

Başkan Erdoğan, kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam eden Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek ve millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi (Vakıflar Cami) açılışını yapacak.

Bu noktada Kapalı Maraş'ın yeniden dünyaya açılması, Rumların merakla takip ettiği konu olarak görülüyor.

KATAR'LA ANLAŞMA İHTİMALİ

Katar'la KKTC üzerinden bazı anlaşmalar da yapılabilir.

GEÇİTKALE SİHA ÜSSÜNE DÖNÜŞEBİLİR

Geçitkale Havaalanı, SİHA üssüne dönüştürülebilir. Bu konunun resmen ilan edilebilme ihtimali de dile getiriliyor.