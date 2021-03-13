Gözler Kabine toplantısında: Tedbirler yeniden ele alınacak

Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında gözler, vaka artışına göre yeniden ele alınacak koronavirüs risk haritasında olacak.

Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde 1 Mart itibariyle 'yeni normalleşme' dönemine girmişti.

İllerdeki vaka sayıları 4 farklı risk grubuna göre belirlenmiş, ve bu doğrultuda yeni normalleşmenin adımları atılmıştı. Yeni normalleşmeye yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayılarında yükselme görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada alınacak yeni önlemler için kabine toplantısını işaret etmişti.

İLLERİN RİSK DURUMUNA GÖRE YENİ KARARLAR ALINACAK

Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında, masada olacak ana gündem maddesi yine koronavirüs salgınının seyri olacak.

Kabine toplantısının ardından Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki risk haritası güncellenecek ve vaka artışı yaşanan illere yeni tedbirler getirilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI BİR DİĞER ÖNEMLİ KONU

Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek.

Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayılarını açıklamıştı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 olmuştu.

Ayrıca renklere göre sınıflandırılan risk haritasında, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer almıştı.

İSTANBUL, ALARM VERMEYE BAŞLADI

20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100’ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57’ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri.

ANKARA'DA SON DURUM

100 bin nüfusta haftalık ortalama vaka sayısı Ankara’da 39.84’ten 54.83’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın risk durumu haritasında sarı renkle orta risk kategorisinde yer alan Ankara’nın yüksek riskli (turuncu) kategoriye gireceği düşünülüyor.

İZMİR'DE YÜZDE 50 ARTIŞ VAR

Yüksek riskli turuncu iller arasında yer alan İzmir’de Vali Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat- 5 Mart’ta şehirdeki koronavirüs vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını söyledi.

Vali kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi.