Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak.

ABD Merkez Bankası Fed, dün akşam yeni faiz kararını açıkladı.

Fed, 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed'in faiz kararının ardından gözler Merkez Bankası'na çevrildi.

GÖZLER SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK OLAN KARARDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2022'nin üçüncü faiz kararını açıklamak üzere bugün toplanıyor.

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan kurul, bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

SABİT TUTULACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeni faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Öte yandan ekonomistler, yapılacak toplantı sonrası yüzde 14 olan faizin sabit tutulacağını öngörüyor.

FİYAT VE FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.