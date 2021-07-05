Gözler TÜİK'te! Emekli ve memur zamları belli oldu mu? Temmuz zammı açıklandı mı?

Gözler TÜİK'te! Emekli ve memur zamları belli oldu mu? Temmuz zammı açıklandı mı?

Milyonlarca emekli ve memur, haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte belirlenecek olan zam oranını bekliyor. Peki emekli ve memur zamları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Devlet memurları, işçi ve emeklilerin gözü haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Haziran verisiyle ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon rakamı ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

Sosyal yardım alan vatandaşlar için de zam oranı, haziran ayı enflasyonu ile birlikte kesinleşecek.

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

Peki memur ve emekli zamları belli mi? Zam oranları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.