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Gözler yerel seçimlerde! Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek

Gözler yerel seçimlerde! Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek Gözler, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin alınacak kararda. Bu kapsamda AK Parti ve MHP heyetleri bugün 13. kez bir araya gelecek.