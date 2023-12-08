Gözlerin çevrildiği görüşme: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde ziyaret etti. Özel'in yerel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'nun fikirlerine başvuracağı öğrenildi.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinden eli boş çıkan CHP, değişim rüzgalarının en fazla konuşulduğu ve estiği muhalefet partisi oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen birçok partili, kurultayda da bu isteklerini dile getirdi ve Özgür Özel, yeni genel başkan oldu.

Özel genel başkan olduktan sonra hızla yerel seçim çalışmalarına başladı ve ittifak için İyi Parti'nin kapısına gitti.

Meral Akşener ile görüşme gerçekleştiren ve yerel seçim için ittifak talebinde bulunan Özel, hayal kırıklığına uğradı.

İyi Parti seçimlere kendi adaylarıyla girmeye karar verirken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) yerel seçimlere ilişkin tutumu merak ediliyordu.

Özel'e bir darbe daha

HEDEP'in yerel seçimlere ilişkin kararı partinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) açıklandı.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK'den çıkan eğilimin, "Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla girelim" şeklinde olduğunu belirtti.

Olumsuz sonuçların ardından rota: Kılıçdaroğlu

Özgür Özel, görevi devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu sabah bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, görüşme için ofisine geldi. Özel ile Kılıçdaroğlu görüşmesi saat 10.30 sularında Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu Özel'i kapıda karşıladı, ikili ofise birlikte giriş yaptı.

Yerel seçimler konuşulacak

Yerel seçimlere yönelik fikir alışverişi olduğu tahmin edilen ziyaretin ‘nezaket ziyareti’ kapsamında olduğu belirtildi. Özel ve Kılıçdaroğlu’nun ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.