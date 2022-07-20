2015 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Onbaşı Fatih Duru’nun annesi, 'Devletimizden hiçbir isteğim yok. Kanımız yerde kalmadı, o bize yeter' dedi.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde görev yapan sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru, 2015 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi.

16 askerin şehit edilmesine yönelik saldırı emrini planlayan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan İzzettin İnan, MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşıyor

Haberi alan Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit Fatih Duru’nun annesi Azime Duru, oğlunun kanının yerde kalmadığını söyledi.

Buruk bir sevinç yaşayan anne Duru, 8 yıl önce şehit düşen oğlu Fatih’in acısını ilk günkü gibi yaşadığını ve her gün odasının duvarındaki fotoğraflarına bakarak asker selamı verdiğini belirtti.

Şehit annesi: Biz 8 sene nasıl öldüysek onlar da ölsün VİDEO



"Düşmanının böyle olmasına çok sevindik"

Aldığı haberle bir nebze olsa da acısının hafiflediğini kaydeden anne Duru, duygularını şöyle dile getirdi: “Siz beni bu haberle çok mutlu ettiniz. Tüm Türkiye’ye bu haber için teşekkür ederim. 8 yıldır oğlumun ilk günkü gibi hasretliğini çekiyoruz. Düşmanının böyle olmasına daha çok sevindik. Devletin güvenlik güçleri oğlum Fatih Duru’nun kanımızı yerde bırakmadı. Allah razı olsun. Fatih gideli 8 sene oldu. Bugün şehit düşmüş gibi 8 yıldır aynı acıyı yaşıyoruz. Acıyı içimde yaşıyorum.” dedi.

"Vatan sevgisi ağır bastı"

İHA'nın aktarımına göre; oğlunun vatan ve bayrak sevgisinin daha ağır bastığını belirten Azime Duru, “Oğlum vatanı için, bayrağı için 3 sene vatani görevini yaptı. ‘3 yıl sonra tekrar gideceğim’ dedi. ‘Gitme oğlum, Taştepe’de tarlam var. Onu satayım, sana ev alacağım, sakın ha gitme' dedim. Vatan sevgisi ağır bastı. Devlet, oğlumun katillerini bildiği gibi yapsın. Biz 8 sene nasıl öldüysek, onlar da ölsün. Ne yapalım, vatan sağ olsun. Devletimizden hiçbir isteğim yok. Kanımız yerde kalmadı, o bize yeter.” diye konuştu.