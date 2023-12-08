Gözyaşlarını tutamadı! Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk belgesel çekecek Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmanın içinde yer alan Eylül Öztürk, hakkında çıkan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Öztürk, “Bittim ben yapmadım demekten yoruldum" dedi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomenleri hakkında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Dilan Polat ile başlayan yargılama süreci, Polat ailesinin dokunduğu her fenomene uzadı.

Benzer suçlarla haklarında dava açılan isimlerin şimdilerde mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan güzellik merkezlerine de kayyum atandı.

Bu isimlerden biri de Eylül Öztürk.

Gözyaşlarına boğuldu

Öztürk, Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaştığı masada yer alan isimlerden biri.

Amerika'da 10 evi bulunan Öztürk, bir süredir takipçileriyle süreciyle paylaşarak, suçsuz olduklarını ve gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağını belirtiyordu.

Son olarak yaptığı paylaşımda ise gözyaşlarını tutamadı.

"Para kazanmaya layık görmediğiniz için hırsızlıkla itham ediyorsunuz"

Eylül Öztürk videoda, şu ifadeleri kullandı:

Yüzlerce firmayla çalıştım. Siz beni para kazanmaya layık görmüyor olabilirsiniz. Global markalar ne zaman ürün çıkarsa bana geldiler. Bu reklamın bir karşılığı var. Neden anlamak istemiyorsunuz? Karşılığı var ki, satışı var ki bu firmalar bana senelerce geldi. Her ne kadar şimdi vazgeçmiş olsalar da... Kaç bin reklamımı gördünüz? Demek ki ürün sattırabiliyorum ki geri gelip ödeme yapıyorlar. Beni sırf para kazanmaya layık görmediğiniz için hırsızlıkla itham ediyorsunuz.

"Ben yapmadım demekten yoruldum"

Sizin sağduyunuz nerede kaldı, Müslümanlığınız nerede kaldı? Nasıl hakkıma giriyorsunuz bu kadar? Zaten hesabını vermişim devlete. Baktığında nasıl aldığımı görüyorlar. Hangi paranın nereden nereye ne şekilde gittiğini görüyorlar.



Sırf bu yüzden diyorsunuz 'Bu paralar alınamaz', neden alınamasın? Biriktirdim aldım. Güzellik merkezlerim yokken de reklam alıyordum ben. Ama beni hırsızlıkla suçladınız. Önümüz Ramazan hepiniz oruç tutacaksınız, insan hakkı yiyip o oruçları tutmak olur mu? Yarın göreceksiniz hiçbir şey olmadığını. Bittim gerçekten 'Ben yapmadım' demekten yoruldum.

"Kariyerimin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel yapmak istiyorum"