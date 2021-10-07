Gram hilesine emsal ceza: 10 gram eksik ketçaba 114 bin TL ceza

Gıda firmalarının gizli zamla ürünlerin gramajıyla oynaması sonrası cezalar kesilme başlandı.

Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış, kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda ürününde fahiş fiyat artışları olurken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, gıda fiyatlarındaki artışa bir çözüm bulunması için verdiği talimat sonrası kurumlar harekete geçti.

Maliyetin üzerinde zam yapanlar, bu sefer aleni zam yerine gramaj hilesine başvurmayı son yıllarda alışkanlık haline getirdi.

HİLE YAPANA PARA CEZASI

Konuyla ilgili ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişikliğe gidilip 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölümde, gramaj hilesi yapanlara dair para cezası uygulanacağı belirtilmişti.

EMSAL CEZA GELDİ

Yeni yönetmeliğin devreye girmesiyle gramaj hilesine emsal ceza geldi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bir ketçap markasının, her ambalajda 10 gram eksilterek gizli zam uyguladığı tespit edilince 114 bin lira para cezası uygulandı.

400 GRAMDAN 390 GRAMA İNDİRDİ

Yapılan incelemeler, firma tarafından sağlanan bilgi ve belgeler kapsamında, ürünün 400 gram olan gramajının 3 Nisan 2021 itibarıyla 390 grama düşürüldüğü, buna karşılık 1 Nisan 2021’de yürürlüğe giren mevzuata aykırı olarak, 400 gram birim fiyat üzerinden 390 gramlık ambalaj içinde satılmaya başlandığı belirlendi.