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    Gramaj hilesi, aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı

    Gramaj hilesi, aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı

    Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.
    • AA
    • 03.02.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 08:58
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    Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

    Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Karara göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölümde, gramaj hilesi yapanlara dair para cezası uygulanacağı belirtildi.

    KAPSAMI BELİRLENDİ

    Karara, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları.” bendi eklendi.

    Gramaj hilesi, aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı #1

    114 BİNE KADAR CEZA VERİLEBİLİR

    Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.

    Tüketici şimdi de 'gramaj' oyunu ile karşı karşıya

    Gramaj hilesi, aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı #2

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