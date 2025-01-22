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AA

21 Ocak 2025 tarihinde, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de saat 03.27'de başlayan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu.

Yangın, otelin dördüncü katındaki restoran bölümünde başlayarak hızla üst katlara yayıldı.

Olay sırasında otelde 238 misafir bulunuyordu. Yangın sonucunda 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI MÜDAHELE BAŞLATILMIŞTI

Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşları geniş çaplı bir müdahale başlatmıştı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Yangın ihbarının geldiği andan itibaren 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

JAK ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti için çalışmalar başlatıldı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Olayla ilgili olarak, otel sahibi de dahil olmak üzere dokuz kişi gözaltına alındı.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma devam ederken, otelin yangın güvenliği önlemleri ve acil durum planları da mercek altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında hayatını kaybedenler için bir günlük ulusal yas ilan etti.