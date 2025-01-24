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Haber Merkezi

Türkiye geçtiğimiz gün Bolu'daki otel yangınında kaybettiklerinin yasını tutmaya devam ediyor.

Yangın faciasının yaşandığı Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel, 78 kişiye mezar olmuştu.

YANGINDAN SONRA MÜŞTERİLERİNE DEĞERLENDİRME MESAJI GÖNDERDİLER

Onlarca canımızı hayattan koparan Grand Kartal Otel, müşterilerine gönderdiği bir değerlendirme paylaşımıyla tepki topladı.

Otel yönetimi tarafından gönderilen mesajda, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle.” ifadelerine yer verildi.

"BU BİR ŞAKA OLMALI"

Sosyal medyada hızla yayılan görsel, kullanıcılara 'pes' dedirtti.

Yönetimin mesajını sosyal medyadan paylaşarak eleştiren bir kişi, "Bu bir şaka olmalı! Yaşadıklarımızın üzerine hala anket mi gönderiyorsunuz? Gerçekten inanamıyorum." ifadelerini kullandı.