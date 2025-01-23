Grand Kartal Otel'in hissedarı hassasiyet istedi, tepki aldı

Haber Merkezi

Kartalkaya'da yaşanan yangın, 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yangına ilişkin incelemeler sürerken otelin Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun yer aldığı 4 hissedarı olduğu öğrenildi.

"ACIMIZ BÜYÜK" DEDİ HASSASİYET İSTEDİ

Otel hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Hacıbekiroğlu, yangın sırasında ailesiyle birlikte otelde olduğunu ifade edip kendisinin camı kırarak çatıya çıktığını ve çocuklarını kurtardığını dile getirdi.

"Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar." diye devam eden Hacıbekiroğlu, kaybettikleri arkadaşları olduğunu ifade edip hassasiyet istedi.

"Acımız büyük" ifadelerini kullanan hissedar, "Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun..." dedi.

"BİZİ BİLEN HERKES BİLİR"

Otelde iki adet yangın merdiveni de olduğunu da sözlerine ekleyen Hacıbekiroğlu, "Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

HESABINI SİLDİ

Hacıbekiroğlu'nun tepkiler sonrası açıklamasını, ardından da hesabını komple sildiği görüldü.