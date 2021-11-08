Green Card 2021 başvuruları bitti mi? İşte çekiliş tarihi

Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card başvurularının bitiş tarihi merak edilirken gözler çekiliş ne zaman yapılacak sorusuna çevrildi.

ABD'de yaşama hayalleri kuran vatandaşlar, her yıl Green Card çekilişlerini yakından takip ediyor.

Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan bu belge, kuraya başvuran kişilere DV Lottery adlı bir çekilişle veriliyor. Çekilişlerde adı çıkan ABD vatandaşı olmayan kişiler, eşleri ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarıyla ABD'ye yerleşme hakkı kazanıyor.

Green Card için başvuruları 6 Ekim tarihinde başladı. Peki, Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Green Card çekilişi ne zaman? İşte sonuç tarihi...

GREEN CARD 2021 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Green Card için başvuruları 6 Ekim tarihinde başladı ve 9 Kasım'da sona erecek.

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Amerika'da süresiz ikamet ve çalışma hakkına sahip olmak için her yıl milyonlarca kişi Green Card başvurusu yapıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar gözlerini başvuru sonuçlarına çevirdi.

Green Card için resmi başvurular her yıl Ekim ayının ilk haftası ile Kasım ayının ilk haftası arasında yapılır. Takip eden yılın Mayıs ayında ise çekiliş gerçekleşir ve sonuçlar açıklanır.

Buna göre 2021 yılı green card çekilişi mayıs 2022'de açıklanacak.