Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvurusu nasıl yapılır, Green Card başvuru şartları nelerdir? İşte Green Card hakkında merak edilenler...

ABD Hükümeti tarafından verilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card başvuruları başladı.

Uzun süredir beklenen Green Card başvuruları her senen ekim ayında yapılmaktadır.Green Card'a başvurmak isteyen kişiler başvuruların ne zaman başlayacağını yakından takip ediyor.

Green Card'a nasıl başvurulur ve Green Card başvuru şartları nelerdir? İşte Green Card hakkında bilinmesi gerekenler..

Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini duyurdu. Elçilikten yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 ile 8 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuruları "https://dvprogram.state.gov" internet sitesi üzerinde yapılacaktır.Başvuru yaptıktan sonra verilen onay numarasının mutlaka saklanması gerekmektedir.

Green Card başvuru şartları nelerdir?

Green Card'a başvurabilmek için bazı şartları yerine getiriyor olmanız gerekmektedir.Bazı başvuru şartları şu şekilde;

- Yaşadığınız ülkenin, Amerikan hükümetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında bulunması gerekmektedir.Türkiye, bu hakka sahip olan ülkeler arasında yer almaktadır.

- En az lise mezunu olmak,

- Başvuru sahibi lise mezunu değil ise, son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmak,

- 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilirler.

- Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamanız gerekmektedir.

- Green Card resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmak.

- Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halinizle birebir uyumlu olması gerekmektedir.