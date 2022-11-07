Green Card başvuruları ne zaman bitecek? 2022 Green Card başvuru şartları ve son tarih!

Green Card başvurusunun ne zaman biteceği ve son tarihin hangi gün olduğu merak ediliyor. Green Card başvuruları hakkında ABD Freetown Büyükelçiliği'nden açıklama gelmişti. İşte detaylar...

Yurt dışında yaşamak isteyen vatandaşlar tarafından "Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusu merak ediliyor. Green Card için son tarih yaklaşmış durumda. Başvuru yapacak olan kişilerin bir an önce evraklarını hazırlaması gerekmekte. Peki Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?

2022 Green Card başvuruları ne zaman bitecek?

Green Card başvuruları hakkındaki detaylar pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından duyurulan Green Card başvuruları süreci 5 Ekim tarihinde başlamıştı. Söz konusu başvurular 8 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş olacak.

Green Card başvuru şartları neler?

Green Card almak isteyen pek çok kişinin bazı şartları yerine getirmesi gerekmekte. İlk olarak Green Card almak isteyen kişinin 18 yaşında olması gerekiyor. Aynı zamanda Green Card, en az lise mezunu olan vatandaşlara verilmekte.

Lise öğrencisi olmayan vatandaşlarda ise son 5 sene içerisinde uzmanlık ya da eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 sene devamlı olarak çalışma şartı aranıyor.

Ayrıca Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmıyor. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilmiş olan kişiler Green Card alabiliyorlar. Bunun dışında evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvuru yapabiliyorlar. Bu yöntemle beraber evli çiftlerin Green Card alma şansı da artıyor.