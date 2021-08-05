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- Gri kategoride aranan 'Cilo' kod adlı terörist öldürüldü
Gri kategoride aranan 'Cilo' kod adlı terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğunu açıkladı.
- DHA
- 05.08.2021 - 13:50
İçişleri Bakanlığı, Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğunu açıkladı.