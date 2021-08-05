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    Gri kategoride aranan 'Cilo' kod adlı terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 13:50
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    Gri kategoride aranan 'Cilo' kod adlı terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğunu açıkladı.

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