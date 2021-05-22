Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
318.036
-6.65%
EXEN Coin
40.55
-5.47%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Gri kategoride aranan 'Rızgar Koçer' öldürüldü

    Mardin'de etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gri kategoride aranan 'Rızgar Koçer' öldürüldü

    Mardin İl Jandama Komutanlığınca; yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500.000TL’ye kadar ödülle “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir