Gri listede aranan terörist Hatay'da yakalandı

Gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi Taner Küşioğlu, tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi, tespit ve deşifresi amacıyla çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu gri listede aranan bir terörist yakalandı.

"EL KAİDE ÜYESİ TUTUKLANDI"

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde El Kaide terör örgütü üyeliğinden gri kategoride aranan ve 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan, El Kaide ve HAD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Taner Küşioğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır."