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- Gri listede aranan terörist Sultan Oruç öldürüldü
Gri listede aranan terörist Sultan Oruç öldürüldü
Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu belirlendi.
- İHA
- 15.08.2020 - 12:31
İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirilmişti.
Operasyon sonucunda ise bölgede tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
BİRİ 'GRİ LİSTE'DEN
Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi.
Teröristin, 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi.