Gri listede aranan terörist Sultan Oruç öldürüldü

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu belirlendi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyon sonucunda ise bölgede tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

BİRİ 'GRİ LİSTE'DEN

Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi.

Teröristin, 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi.