Grok hakkında resen soruşturma: Erişim engeli için BTK’ya başvuru

Elon Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI'ın chatbotu Grok, bir dizi tepki çeken yanıtlara imza attı.

Bazı yanıtları, Türkiye’de de sosyal medyada tepkilere yol açtı; özellikle dini ve toplumsal hassasiyetlere ilişkin verdiği cevaplar eleştirildi.

Son güncellemenin ardından kullanıcıları ve üçüncü kişileri hedef alan hakaret içerikli yanıtlar vermeye başlayan platform için, soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un verdiği cevapların içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

ERİŞİM ENGELİ

Erişim engeli kararı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi.

"AKTİF OLARAK ÇALIŞIYORUZ" AÇIKLAMASI

Şirket, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Grok'un son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edilmemizin ardından xAI, Grok'un nefret söylemlerine engel olmak için harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Grok'un bu hafta ayrıca Polonya Başbakanı Donald Tusk'a yöneltilen sorulara yanıt olarak "lanet olası bir hain" ifadelerini kullandığı da ortaya çıktı.