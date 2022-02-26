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- Grup Yorum: Faşist Ukrayna'ya karşı mücadeleyi destekliyoruz
Grup Yorum: Faşist Ukrayna'ya karşı mücadeleyi destekliyoruz
Rusya Ukrayna'ya saldırı girişiminde bulunurken Grup Yorum, Moskova'daki konserinde savaşa destek verdi.
- Haber Merkezi
- 26.02.2022 - 22:24
- Güncelleme : 26.02.2022 - 22:33
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki ayrılıkçı Rusları ve Ukrayna'nın NATO'ya girme çabalarını bahane ederek haftalardır hazırlandığı işgali başlattı.
İşgalin 3. günü biterken 100 binden fazla sivil ülkelerini terk etmek zorunda kaldı, birçok sivil bina da zarar gördü.
"FAŞİST UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞI DESTEKLLİYORUZ"
Savaşın bu acımasızlığı nedeniyle sivil kayıplar da artarken, sol görüşlü Grup Yorum, Moskova'da düzenledikleri konserde Rusya'ya destek verirken, "Faşist Ukrayna'ya karşı mücadeleyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.