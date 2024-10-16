GSB Elazığ'dan deprem sonrası açıklama: Yurtlarda olumsuzluk yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım yaptı.

AFAD'ın yaptığı duyuruya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlara ilişkin açıklama yaparak, herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

"ÇATLAKLARA RASTLANMIŞTIR"

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü‘nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

16.12.024 tarihinde saat 10:46 civarında Malatya Kale ilçe merkezli 6.00 şiddetinde yaşanan deprem sonrası, il müdürlüğümüze bağlı GSB Elazığ yurtlarında; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teknik personellerinin yapmış olduğu incelemelerde, Herhangi bir kolon, kiriş ana taşıyıcıda bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.



Ancak taşıyıcı olmayan duvarlarda ve dilatasyon yerlerinde çatlaklara rastlanmıştır. Bu kapsamda GSB Elazığ Yurtlarında öğrencilerimizin barınmasında herhangi bir engel ve olumsuzluk bulunmamaktadır.