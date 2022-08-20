GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Başvurular tamamlandı mı?

GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Başvurular tamamlandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı gündem oldu.İşte kura tarihi..

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 1017 işçi alımı yapılacağını duyurmasının ardından personel alımının detayları yakından takip edilmeye başladı.

Konu ile ilgilenen ve başvuru yapmak isteyen adaylar 8 Ağustos ile 12 Ağustos tarihleri arasında gerekli başvurularını tamamladılar.

Başvuruların tamamlanmasından sonra başvuru yapan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı.

İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sürekli temizlik işçisi, engelli sürekli temizlik işçisi, eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alımı başvuruları sonuçları ve kura çekiminin yapılacağı tarihler..

Personel alımı kura çekimi ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayınlanacak.