GSB yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül'de sona erecek Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek. İlk kayıt ücretini süresinde ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak

AA

Başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlandı.

2023-2024 eğitim döneminde KYK yurtlarında barınanacak öğrenciler için sonuçlar belli oldu.

Öğrenciler, yurt başvuru sonuçlarına "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" linkinden ulaşabilecek.

16 Eylül'de sona erecek

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini, 16 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verilmesi gerekiyor.

İlk ücretin ödenmesi gerekiyor

İlk kayıt ücretini süresinde ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472) ile bakanlık ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sosyal medya hesaplarından yardım talep edebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)