GSB yurtlarına yeni başvurular ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı..

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarına yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da GSB Yurtları 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Faz Yurt Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakanlık yurtlarındaki 2. faz yerleştirme sonuçlarını hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"2’nci faz neticesinde talep karşılama oranımızı yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. İlk fazı nasıl rekorla tamamladıysak 2’nci fazı da önemli bir rekorla tamamlamış oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92’sini yurtlarımıza yerleştirmiş oluyoruz. Bundan 22 sene önce başvuran 100 kişiden 10’unun 12’sinin yurtlara yerleştiğini göz önüne aldığımızda bugün itibarıyla 100 kişiden 92’sinin yurtlara yerleşmesi Türkiye’nin gençlik ve spor alanında gelinen mesafenin, ortaya konulan gayretin sonucudur. Bu gurur Türkiye’nin gururudur. İlk fazda 41 ilimizi tamamen sıfırlamıştık, bu faz itibarıyla da 60 ilimiz tamamen yedeksiz bir şekilde neticelenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni başvurular ne zaman başlayacak?

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu "Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenekle yerleşen arkadaşlarımızın da bir başvuru süreci olacak. 3 ve 5 Ekim tarihlerinde bu arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.