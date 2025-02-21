GSB yurtlarındaki öğrenciler istihdama katılabilecek

AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) yapılan açıklamaya göre, GSB yurtlarında uygulanan Yurt Time Spor Projesi'yle gençlere hem sorumluluk veriliyor hem de yaptıkları görev karşılığında ücret ödeniyor.

Söz konusu projeyle; gençlerin günlük spor alışkanlığı kazanması, akademik ve kişisel gelişim sağlamaları, bütçelerini yönetebilmeleri, sosyal faaliyetlere zaman ayırmaları ve yurt işleyişine katkı sunmaları amaçlanıyor.

Projeyle göreve başlayan öğrenciler, yurtların belirli bölümlerinde iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yurt idaresine katkıda bulacak.

GÜNLÜK 2 SAATİ AŞMAYACAK

Öğrenciler, günlük 2 saati ve haftalık 8 saati aşmayan görevlerine başlamadan önce hafif tempolu sportif ısınma egzersizlerini görev yerlerinde yapacak.

Proje sayesinde eğitim, idari işler, teknik destek, sosyal medya yönetimi ve spor salonu düzenlemeleri gibi 26 farklı alanda görev ve sorumluluk alacak öğrencilere, karşılığında günlük brüt asgari ücretin bir saatlik tutarına denk gelen ödeme yapılacak.

9 BİN 682 ÖĞRENCİ GÖREV ALMA HAKKI KAZANDI

Öğrenciler yurt idaresi tarafından kontenjan açılan görevler dahilinde uzmanlık gerektirmeyen bölümlerde görev alacak.

Öğrenciler ağır temizlik, güvenlik, yük taşıma gibi işlerde yurt binasının eksi katlarında, sanayi tipli makinelerin bulunduğu büyük çamaşırhanede görevlendirilmeyecek.

GSB Yurtlarında kalan öğrenciler için düzenlenen Yurt Time Spor Projesi'ne, 2024-2025 döneminde 81 ildeki 852 öğrenci yurdundan başvuru yapanlar arasından kriterlere uygun olan 9 bin 682 öğrenci, yeni dönemde yurtlarda görev almaya hak kazandı.

"AMACIMIZ GENÇLERİMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuyla ilgili açıklamasında, Yurt Time Spor Projesi'yle gençleri hem ekonomik açıdan desteklediklerini hem de görev aldıkları alanlarda profesyonel beceriler edinme fırsatı sunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda yapılan yatırımlarla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti: