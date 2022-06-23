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GSS borçları siliniyor mu, hangi şartlarda silinecek?

GSS borçları siliniyor mu, hangi şartlarda silinecek?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre GSS borcu olanlara müjde verildi.Kimlerin borçları silinecek,kaç paraya kadar olan borçlar silinecek? Tüm soruların cevabı burada..