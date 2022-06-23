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    GSS borçları siliniyor mu, hangi şartlarda silinecek?

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre GSS borcu olanlara müjde verildi.Kimlerin borçları silinecek,kaç paraya kadar olan borçlar silinecek? Tüm soruların cevabı burada..
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:46
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    GSS borçları siliniyor mu, hangi şartlarda silinecek?

    Sağlık sigortasından faydalanamayanlara tanınan sağlık hizmeti borçları başvurusuz bir şekilde silinecek.

    Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karar ile birlikte 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilemeyen GSS borçlarının silineceği kesinleşti.

    GSS borçları siliniyor mu, hangi şartlarda silinecek? #1

    Genel sağlık sigortası borcu olan milyonlarca vatandaş bu haberle adeta bayram yaşadı.Milyonlara nefes aldıran bu haber sayesinde mağduriyet en aza indirilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak.

    10.000 TL'YE KADAR OLAN BORÇLAR SİLİNECEK

    GSS borçlarının silinmesini kapsayan karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Bu karara göre GSS borcu 10.000 liraya kadar olan bütün borçlar silinecek.10.000 TL'yi aşan borçların ise %50'si tahsil edilerek kalanı silinecek.


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