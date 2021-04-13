GSS borcu nedir? Genel Sağlık Sigortası prim borcu sorgulama ekranı 2021

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Peki, Genel Sağlık Sigortası prim borcu nedir, neden borç çıkar? GSS borcu nereye nasıl ödenir? İşte detaylar..

Ülkemizde uygulanan Genel Sağlık Sigortası sistemi 18 yaşını dolduran tüm TC vatandaşlarını kapsamına alıyor. Bu sigorta sayesinde hastanelerde verilen hizmetlerin hepsinden tüm vatandaşlar yararlanabiliyorlar.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlar artık alabiliyor. Bakan Selçuk, ”BAĞ-Kur’lular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.” açıklamasında bulunmuştu.

GSS prim borcu olduğunu öğrenen birçok kişi, bu borçtan nasıl kurtulacakları, borcu nasıl sildirecekleri yönünde araştırmalar yapıyor.

Peki GSS borcu nedir, nasıl öğrenilir? E-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı 2021..

GSS BORCU NEDİR?

GSS uygulamasından önce farklı sosyal güvenlik kurum ve kuruluşları söz konusuydu. Bu kurumlar kapsamında olanlar yalnızca kendi kurumlarından sağlık hizmeti alabilmekteydiler. Bu sistem sonrasında GSS’ye çevrildi. GSS ile beraber herkes eşit sağlık hizmeti almaya başladı.

GSS çalışan kişiler için ücretsiz olurken çalışmayanlar için yukarıdaki kısımda yer alan ücretlerin ödenmesiyle söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda GSS prim borcunun kimlere çıkacağı merak edilenler arasında yer almaktadır.

KİMLER GSS KAPSAMINDA?

Sigortalı olarak çalışanlar ile SGK’dan aylık veya gelir alanlar, yani emekliler ve dul yetim aylığı alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar.

Emekliler ve dul yetim aylığı alanlar prim ödemeksizin, çalışanlar ise brüt maaştan kesilen ve işveren tarafından ödenen primler sayesinde sağlık hizmeti alabiliyorlar. Bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de, prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borç sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Ardından arama kısmına “SGK” ya da “GSS” yazdıktan sonra karşınıza “GSS prim borcu sorgulama” ekranı çıkacaktır.

Borcunuz var ise “kredi kartı ile öde” seçeneğini kullanarak ödeme yapabilirsiniz.