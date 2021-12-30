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GSS prim borcu ödemelerinde son gün 31 Aralık
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılandırılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının 31 Aralık 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.
- AA
- 30.12.2021 - 00:36
9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları, vatandaşların başvurusuna gerek kalmadan otomatik yapılandırıldı.
SON GÜN YARIN
Kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşların GSS prim borçlarını 31 Aralık 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.
Kanun, Nisan 2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarını kapsıyor.
GECİKME VE FAİZ ZAMMI SİLİNİYOR
Ana para borcunun tamamının 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı otomatik siliniyor.
ÖDEME YÖNTEMLERİ
Vatandaşlar, yapılandırılan GSS borçlarını, e-Devlet veya anlaşmalı bankalardan "GSS 7326 Yapılandırma Prim Tahsilatı" menüsünden ödeyebiliyor.
Borcunu ödeyen vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.