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    GSS prim borcu ödemelerinde son gün 31 Aralık

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılandırılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının 31 Aralık 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.
    • AA
    • 30.12.2021 - 00:36
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    GSS prim borcu ödemelerinde son gün 31 Aralık

    9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları, vatandaşların başvurusuna gerek kalmadan otomatik yapılandırıldı.

    SON GÜN YARIN

    Kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşların GSS prim borçlarını 31 Aralık 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.

    Kanun, Nisan 2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarını kapsıyor.

    GSS prim borcu ödemelerinde son gün 31 Aralık #1

    GECİKME VE FAİZ ZAMMI SİLİNİYOR

    Ana para borcunun tamamının 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı otomatik siliniyor.

    GSS prim borcu ödemelerinde son gün 31 Aralık #2

    ÖDEME YÖNTEMLERİ

    Vatandaşlar, yapılandırılan GSS borçlarını, e-Devlet veya anlaşmalı bankalardan "GSS 7326 Yapılandırma Prim Tahsilatı" menüsünden ödeyebiliyor.

    Borcunu ödeyen vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

    GSS prim borcu ödemelerinde son gün 31 Aralık #3

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