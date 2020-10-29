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    Gubadlı yakınlarında Ermenistan'a ait 2 uçak düşürüldü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 29.10.2020 - 13:17
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:30
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    Gubadlı yakınlarında Ermenistan'a ait 2 uçak düşürüldü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı' ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18  ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

    Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

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