Gucci'nin Ermeni modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı Dağlık Karabağ yasa dışı Ermeni gruplardan temizlenirken Gucci'nin Ermeni modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı. Harutyunyan konuşmasında yakın zamanda Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

ensonhaber.com

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulunmuştu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etmişti.

Azerbaycan net cevap verdi

Ermenistan'ın bu hukuk bilmez hareketlerine Azerbaycan'ın cevabı gecikmedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu.

Askeri hedefler imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, antiterör operasyonunda siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği bildirilmişti.

Ermenistan'a dönüş yapıyorlar

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da 19-20 Eylül’de silahlı Ermeni gruplara gerçekleştirdiği operasyonun ardından Ermeni ayrılıkçılar silah bırakırken, Ermeni siviller ise Ermenistan’a dönüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan gerçekleştirdiği basın toplantısında, yaklaşık 120 bin Ermeni nüfusu olduğu belirtilen Dağlık Karabağ’dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının 100 bin 417’ye ulaştığını açıkladı.

Ermeniler silahlanmaya devam ediyor

Tüm bu süreç yaşanırken Ermeni terör örgütleri silahlanmaya devam ediyor.

Ermeni model terör örgütüne katıldı

Gucci markasının reklamında yer alan Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı.

Dünyanın en çirkin modeli olarak tabir edilen Harutyunyan örgütün kanalına röportaj verdi.

Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi

Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan açıklamasında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Ayrıca terörist grup, 'Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz' söyleminde bulunarak önümüzdeki dönemde terör saldırıları yapacağının sinyalini verdi.

PKK destek veriyor

VoMa'nın içerisinde PKK ve Asala'lı teröristler de bulunuyor.