- Haberler
- Gündem Haberleri
- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninde ‘kayyum’ detayı
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninde ‘kayyum’ detayı
- AA
- 28.02.2022 - 15:04
- Güncelleme : 28.02.2022 - 15:55
6 muhalefet partisinin üzerinde aylardır çalışma yürüttüğü ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ metni kamuoyuna duyuruldu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, DEVA Parti lideri Ali Babacan Ankara, Çankaya’daki Bilkent Otel’de bir araya geldi.
YALNIZCA HDP YER ALMADI
6 siyasi partinin genel başkanları salona aynı anda yan yana girdi. Mutabakat metni partilerin genel başkan yardımcıları tarafından bölüm bölüm sırayla okundu.
6 siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu çalışmada bilindiği üzere HDP'ye yer verilmemişti.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninde ‘kayyum’ detayı ViDEO
"SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDECEK, KAYYUMA SON VERİLECEK"
HDP'nin çalışmalarında bulunmadığı metinde yer alan bir detay dikkat çekti.
Seçimle gelenin seçimle görevinden ayrılmasının güvence altına alınacağı metinde, kayyum uygulamalarına da son verileceği duyuruldu.