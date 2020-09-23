Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama da bulundu. Açıklamada "Kriminal incelemede sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır" denildi.

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında soruşturma başlatılan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide ölü bulunmuştu.

Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Gülay Uygun tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlatmıştı.

ÖNCE ALEYNA ÇAKIR, SONRA DA GÜLAY UYGUN ÖLÜ BULUNMUŞTU

Bakanlık soruşturmasının ardından Gülay Uygun, başına tek el silahla ateş edilmiş halde ölü bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili, Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

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"SADECE GÜLAY UYGUN'UN EL SVAPLARINDA ATIŞ ARTIĞINA RASTLANMIŞTIR"

Yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı.

''Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve altı adet fişek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan dokuz kişinin el svapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır''

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