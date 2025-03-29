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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması...

Ekrem İmamoğlu "yolsuzluktan" tutuklandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaptı.

Özel'in çağrısının ardından sokağa çıkan provaktörler, polislere saldırdı ve çevreye de zarar verdi.

Bununla kalmayan eylemciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'a da küfürler etti.

Hem polise saldıran hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile rahmetli annesine küfredenler, polis tarafından gözaltına alındı.

Bu duruma ise Gülben Ergen'in itirazı oldu.

"BENİ GÖZALTINA ALIRLAR MI?"

Gülben Ergen, küfredenlerin gözaltına alınmasını eleştirdi. Sosyal medyadan paylaşım yağan Ergen, "Öğrencileri bırakın dediğimde beni gözaltına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar.

Oradan mısın? Buradan mısın? Adaletten demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfredenleri bu sözlerle savunan Gülben Ergen, 17 yaşındaki bir çocuğun ise "nefessiz kalmasını" istemişti.

17 YAŞINDAKİ GENCE BEDDUA ETMİŞTİ

İstanbul'da bir lise kaydedilen görüntüler, oldukça konuşulmuştu.

Görüntülerde; liseli bir gencin Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yaptığı görülüyordu.

Videoda yer alan lise öğrencisi 17 yaşındaki şüpheli A.E.S., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

A.E.S., "sevk edildiği adli makamlarca "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

Yaşananların ardından Gülben Ergen, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda yaptığı hareketle tepki çeken gence beddua etmişti.