Gülben Ergen, Webo'ya destek vermek istedi

Webo'nun Şampiyonlar Ligi maçında hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına tepkiler gelmeye devam ederken, Gülben Ergen'in destek vermek istemesi çok konuşuldu.

Dün gece Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Dünyayı ayağa kaldıran ırkçılık skandalının ardından başta Türkiye'den olmak üzere dünyadan Webo'ya destek mesajları yağdı.

GÜLBEN ERGEN'İN DESTEĞİ

Türkiye'den spor, sanat ve siyaset dünyasından tanınmış kişiler arasından Webo'ya bir destek de şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.

Ergen Webo'ya destek vermek isterken yapmış olduğu gaf, tepkilere neden oldu.

Ergen, sosyal medya hesabından "Webo" hastag'i ile "Siyah olan şey kalpleridir!" ifadelerini kullandı.

KLİPTE MAYMUN OYNATACAKTIK

Yaşanan bu gelişmeler sonrası akıllara yıllar önce Gülben Ergen'in kullanmış olduğu ırkçı söylem geldi.

Ergen bir klibinde siyahi bir çocuk oynatmış ve sonrasında "Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık, biz de zenci çocuk oynatalım dedik" ifadeleri kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.