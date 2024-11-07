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Haber Merkezi

21 Ağustos 2024 tarihinde Kur'an kursuna gitmek için evden ayrılan Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama yapan ekipler, 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde Narin'in cansız bedenini buldu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında da bugün ilk duruşma görülüyor.

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, ilk kez hakim karşısına çıktı.

GÜLBEN ERGEN DE GİTTİ

Narin davası görülmeye başlanırken, sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan Gülben Ergen, davaya katılmak üzere Diyarbakır'a gitti.

Diyarbakır'a giden Ergen'in duruşma salonunda yerini alması ise dışarıda bekleyen avukatlar arasında tansiyonu yükseltti.

AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Birçok şehirden Narin'in davası için Diyarbakır'a gelen avukatların bazıları salona alınmadı. Dışarıda beklemeye başlayan avukatlar, Gülben Ergen'in duruşma salonuna girmesine tepki gösterdi ve adliye karıştı.

"GÜLBEN ERGEN NASIL GİREBİLİYOR?"

Duruma tepki gösteren avukatlar, "Gülben Ergen'in ne ayrıcalığı var?" "Avukatlar buradayken Gülben Ergen nasıl giriyor?" "Duruşmaya girmek için Gülben Ergen mi olmak gerekiyor?" "Gülben Ergen nasıl girebiliyor?" diye tepki gösterdi.

TEPKİLERE ŞAŞIRDI

O anlarda Gülben Ergen'in surat ifadesi dikkati çekti. Ergen'in, kendisine tepki gösterenlere şaşırarak baktığı görüldü.