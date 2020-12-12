Gülçin Karakaya kimdir? İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Gülçin Karakaya kimdir? İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile ayrıldığı iddialarının ardından, Gülçin Karakaya kimdir sorusu merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı haberi magazin gündemine damga vurdu.

İkili, yaz aylarında beraber kameralar karşısına çıkmış, Tatlıses, sevgilisini yere göğe sığdıramamıştı. Karakaya, Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğraflarını sildi.

Bu iddiaların ardından Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisinin ismi Gülçin Karakaya olarak biliniyor. Hakkında çok bilginin olmadığı Gülçin Karakaya'nın 26 yaşında.

Tatlıses, geçtiğimiz ağustos ayında sevgilisi Gülçin Karakaya ve eski eşi Ayşegül Yıldız'la akşam yemeği yedi. 68 yaşındaki sanatçı, ikiliyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

"Önüm arkam, sağım solum emniyette, ikisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin hanımlar... Ayşegül Hanım Elifada'mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Mekan ise Bodrum Marina'da bulunan Köşebaşı... Sahipleri dünürüm haza beyefendi Ali Bey, yani sırtım yere gelmez, getirmezler daha ne olsun."

Tatlıses, Gülçin Karakaya ile ilgili şu açıklamalardan bulunmuştu:

"Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Gülçin Hanım Twitter'ıma, Instagram'ıma bakar... Ben bu konuda biraz acemi olduğum için kullanmayı bilmiyorum. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Kendilerine göre bir ailesi var. Ona laf söylenmez, bana göre hoş değil.. Gülçin kimdir? Gülçin yardımcımdır. Elim ayağımdır. Sağ elim çalışıyor, sol elim çalışmıyor. Gülçin de sol elim. Var mı ötesi?"