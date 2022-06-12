Gülek Kalesi'ne çıkarttığı kuzuyu uçurumdan düşürdü

Çekim için gittiği kalede ayağının takılmasıyla kucağındaki kuzuyu metrelerce yükseklikten düşüren kebapçının o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, şehir şehir dolaşarak Adana Kebabı'nın tanıtımını yapıyor.

Tarihi ve turistik mekanları seçen Korkmaz'ın son adresi Mersin oldu.

Tarsus ilçesinde bulunan deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda olan Gülek Kalesi’ne giden Korkmaz, kuzu çevirme yapmak için kolları sıvadı.

Ayağı takıldı, kuzuyu düşürdü

Aracından çıkarttığı kuzuyu uçurum kenarındaki masaya götürmeye çalışan Korkmaz, bu sırada ise talihsiz bir kaza yaşadı.Tam uçurum kenarına geldiğinde ayağı takılan Korkmaz, kuzuyu bin 650 metreden düşürdü. Kameraların kayıtta olduğu o anları Korkmaz, sosyal medyadan paylaştı. Görüntüye çok sayıda yorum yağdı.

"Düşündüğümüzle yaptığımız bir olmadı"

İHA'ya konuşan Korkmaz, Biz her ay düzenli olarak Adana’nın kültürünü tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere gidiyoruz. Bu sefer de Gülek Kalesi’ne çıkmaya karar verdik. Kuzu çevirme yapacaktık. Ancak düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı. Tam kuzuyu götürürken ayağım takıldı ve kuzu elimden aşağı düştü. O anki korkuyla kuzumuz gitti. Çekim de yarım kaldı ve geri dönüp kuzu aldık." diye konuştu.