Güler Işık kimdir, kaç yaşında? Güler Işık'ın hastalığı neydi? Güler Işık neden müziği bıraktı?

'Dişi İbrahim Tatlıses' lakaplı Türk sanat müziği sanatçısı Güler Işık, katıldığı televizyon programıyla yeniden gündeme geldi. Gördüğü rüya nedeniyle tüm hayatı değişen sanatçı Güler Işık kimdir?

Kanserle mücadelesi sırasında Umre'ye giden ve rüyasında iyileşeceğini gören Güler Işık, yaşananlar sonrası tesettüre girdi. Tercihinin ardından açıklamalarda bulunan ve müziği bırakacağın belirten Güler Işık, merak edilmeye başlandı.

Peki, Güler Işık kimdir, hayatı nasıl değişti, hastalığı neydi? İşte tüm detaylarıyla Güler Işık'ın hayatı...

GÜLER IŞIK KİMDİR?

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden olan Güler Işık, 30 Haziran 1967 yılında dünyaya geldi. Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır. Bir röportajında çocukluk yıllarının oldukça fakirlik içinde geçtiğini babasının ailesini geçindirmek için ayakkabı boyacılığı yaptığını belirtmiştir.

Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi’nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış 1977 senesinde Ankara’ya taşınmıştır.

Ankara radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır. Müzik kariyerinin dışında 3 sinema filminde de rol alan Güler Işık aslen Şanlıurfa Siverek’lidir.

GÜLER IŞIK HASTALIĞI NEYDİ?

Bir röportajında çocukluk yıllarının oldukça fakirlik içinde geçtiğini babasının ailesini geçindirmek için ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Güler Işık, bir dönem kanser hastalığıyla mücadele etti.

Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördüğünü belirten Işık, rüyası doğru çıkınca şifa bulduğunu ifade eti ve ardından tesettüre girdi.

Güler Işık gördüğü rüyayı şu sözlerle anlattı: "

Rüyamda koltuk altımdan 3 tane böcekle her şeyin çıktığını gördüm. Umreden döndükten sonra ameliyat olmam lazımdı doktoruma 'ben de o hastalık gitti biliyorum dedim.'Doktorum koltuk altı lenflerime bakmak istedi. Ameliyattan sonra kontrol edildiğinde 'süper süper süper hiçbir şeyin yok tertemizsin' dedi. Böyle geçip gitti. Umredeki yaşadığım şeyler rabbim herkese nasip etsin."

Hastalığını atlattıktan sonra müziği bırakma kararı alan Güler Işık,"Dinimiz öğrendikten sonra istemiyorum, o maneviyatı, o huzuru yaşadım içimde. Hiç özlemiyorum, o kadar mutluyum ki. O dünyanın çok boş, çok yapmacık olduğunu daha iyi anlıyorum." sözleri ile nedenlerinden bahsetti.