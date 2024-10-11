Güler Sabancı: Türk ekonomisi parlak geleceğe ilerliyor

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Sabancı Holding tarafından Sermaye Piyasaları Günü başlığı altında gerçekleştirilen konferansa, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından 100'ün üzerinde temsilci katıldı.

Salgından sonra Türk iş dünyası öncülüğünde yurt dışında gerçekleştirilen en kapsamlı yatırımcı buluşmalarından biri olarak kayıtlara geçen konferans, Türkiye ekonomisindeki normalleşme adımlarının yatırımcılara aktarılması konusunda da önemli bir rol üstlendi.

Konferansta holdingin odak alanları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi alan yatırımcılar, gerçekleştirilen birebir görüşmelerde de topluluk şirketleriyle büyüme stratejileri ve olası yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Z"ORLU DÖNEM GERİDE KALDI: DOĞRU ADIMLARLA DAHA PARLAK BİR GELECEĞE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisine ve geleceğine güven duyduğunu belirtti.

Sabancı, "Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip, güçlü bir amaca hizmet eden bir topluluğuz. Kurulduğumuz günden bu yana insan kaynağının en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımız, Sabancı'nın yüzyıllık mirasının ve geleceğinin temel taşlarıdır. Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN MUAZZAM BİR POTANSİYELİ VAR"

Türkiye'nin potansiyeline olan güvenlerinin artarak devam ettiğine değinen Sabancı, ekonomi yönetimi tarafından enflasyonun birincil öncelik olarak ele alınmasının iş dünyası olarak kendilerini de son derece memnun ettiğinin altını çizdi.

Sabancı, "Diğer yandan, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerden biri olduğunu unutmamak gerekir. Gelişmekte olan bir ülke olmak, mevcut küresel konjonktürde bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ama tüm bunların yanında Türkiye'nin muazzam bir de potansiyeli vardır. Yaklaşık 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleşmiş bir Topluluk olarak, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Dünyanın Sabancısı vizyonumuzla, hep ülkemizin hem de Topluluğumuzun, küresel ölçekte güç kazanması için sorumluluk almaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.