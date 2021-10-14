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    Gülistan Doku hakkında algı oluşturan şahıs hakkında yakalama kararı çıktı

    21 yaşındaki Gülistan Doku'nun arkadaşının üvey babası ile ilgili, genç kızın bilgilerini kullanması nedeni ile hakkında dava açıldı. Sanık, 4'üncüsü görülen davaya çeşitli bahanelerle katılmadı.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:22
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    Gülistan Doku hakkında algı oluşturan şahıs hakkında yakalama kararı çıktı

    Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp.

    649 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızın, Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A.'nın üvey babası E.Y. hakkında oluşturduğu algı paylaşımları nedeni ile dava açıldı.

    DURUŞMAYA KATILMADI

    Sosyal medya platformlarında Doku'ya ait bilgileri intihar ettiği yönünde kullanan E.Y., 4'üncü kez görülen duruşmaya çeşitli bahanelerle katılmadı.

    Gülistan Doku hakkında algı oluşturan şahıs hakkında yakalama kararı çıktı #1

    MAHKEME ERTELENDİ

    Bunun üzerine mahkeme heyeti, konumu belirlenemeyen sanık hakkında yakalama kararı verdi.

    Mahkeme, heyet tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

    Gülistan Doku hakkında algı oluşturan şahıs hakkında yakalama kararı çıktı #2

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