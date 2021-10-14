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Gülistan Doku hakkında algı oluşturan şahıs hakkında yakalama kararı çıktı

Gülistan Doku hakkında algı oluşturan şahıs hakkında yakalama kararı çıktı

21 yaşındaki Gülistan Doku'nun arkadaşının üvey babası ile ilgili, genç kızın bilgilerini kullanması nedeni ile hakkında dava açıldı. Sanık, 4'üncüsü görülen davaya çeşitli bahanelerle katılmadı.