Gülnur Aybet kimdir? UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Gülnur Aybet'in biyografisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı. Peki Gülnur Aybet kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan Atama Kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevlerinden alındı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı.

Atama kararının ardından Prof. Dr. Gülnur Aybet'in hayatı hakkında bilgiler araştırma knusu oldu. Peki Gülnur Aybet kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Gülnur Aybet'in biyografisi...

GÜLNUR AYBET KİMDİR?

2016 yılının Ekim ayından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Gülnur Aybet, 2018 yılından bu yana Milli Savunma Üniversitesi'nde misaﬁr öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

2017-2018 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi, 2014-2016 seneleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunan Aybet, 2013 yılında İngiltere'den Türkiye'ye gelerek İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kurmuştur.

2001-2013 yılları arasında İngiltere'de Kent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyeliği yapan Aybet, İngiltere'de Nottingham Üniversitesi ve Türkiye'de Bilkent Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Aybet, 2018-2019 yılları arasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi üyeliği görevini yürütmüştür.

Uzmanlık alanları uluslararası güvenlik, NATO ve AB kapsamında Atlantik ötesi ilişkiler ve savaş sonrası devlet ve güvenlik yapılanması olan Aybet, NATO, Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Akademisi (British Academy) ve TÜBİTAK için birçok araştırma projesinin yöneticiliğini yapmıştır. Gülnur Aybet, Oxford Üniversitesi St Antony’s College, Johns Hopkins Üniversitesi, Woodrow Wilson Center gibi uluslararası akademik kurumlarda misaﬁr araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Lisans derecesini (BA Hons Ekonomi ve Kamu Yönetimi) İngiltere'de Londra Üniversitesi Royal Holloway’den alan Aybet, Southampton Üniversitesi'nden Yüksek Lisans (MSc Uluslararası İlişkiler), Londra Üniversitesi King's College'den ikinci Yüksek Lisans (M.Phil Savaş Bilimleri) ve doktorasını (Uluslararası İlişkiler dalında) Nottingham Üniversitesi'nden almıştır.