Ömür Gedik, kürkün sıcak tuttuğunu ve sevdiğini savunarak hayvanların kürk yapımında çektikleri işkence videolarını izlemediğini söyleyen Gülşah Saraçoğlu'na, "Cehennem ateşinde ısınacaksınız" dedi.

Hayvanseverlerin sonlandırmak için özel bir çaba verdiği kürk kullanımı, TV8'de Gülşah Saraçoğlu'nun katıldığı 2. Sayfa programında tartışıldı.

Gülşah Saraçoğlu'nun kürk kullanımına olan sevgisinin konuşulduğu programda, Saraçoğlu orijinal kürk sevgisini yineledi.

Gülşah Saraçoğlu'nun daha önce de kürk sevdiğini söylediği için eleştiri aldığı belirtilirken, rahat tavırları dikkat çekti.

"BEN ORİJİNAL KÜRK SEVMİYORUM DİYENLER DAHA SAHTE"

"Ne yapayım üşüyorum." diyerek kürk giymeye devam ettiği belirtilen Saraçoğlu, "Ama bunu orijinal giyip de ben orijinal sevmiyorum diyenler daha sahte geliyor bana. Sen aslında o kürk sahte demiyorsun, sen kendin sahtesin. Ben giyiyorum. Seviyorum da..." ifadelerini kullandı.

"50'YE YAKIN KÜRKÜM VAR"

Kendisine, kürklerin nasıl yapıldığına dair videoları izleyip izlemediği sorulan Saraçoğlu, "Hiç girmiyorum o konulara. Ben kürk giyiyorsam da orijinal kürk giyiyorum. Birçok arkadaşımız da orijinal giyip, sahte giyiyorum diyor. Ben kürk seviyorum ve giyiyorum. Herhalde 50'ye yakın kürküm var. Bunu dünyada sadece ben yapıyormuşum gibi olmamalı. Ben seviyorum yani." ifadelerini kullanırken Ömür Gedik, duruma sessiz kalmadı.

Gülşah Saraçoğlu'nun kürk sevgisine, Ömür Gedik'ten 'cehennem' tepkisi VİDEO



"O GÜN GELDİĞİNDE CEHENNEM ATEŞİNDE ISINACAKSINIZ"

Twitter hesabından kürk tartışmalarına gönderme yapan Ömür Gedik, "Kürkten daha sıcak tutan şey yok diyerek işkenceye, cinayete ortak olanlar, ateşi körükleyenler, masumların günahına giriyorsunuz, o gün geldiğinde cehennem ateşinde ısınacaksınız." açıklamasında bulundu.