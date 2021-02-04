Gülse Birsel’den Boğaziçi paylaşımı! Gülse Birsel kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl mezuniyet konuşmasını paylaştı. Gülse Birsel kimdir?

Gülse Birsel'in, 2017 yılında mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin 150. yıl mezuniyetinde yaptığı konuşma trend oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Birsel, konuşmasını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Peki, Gülse Birsel kimdir? Gülse Birsel kaç yaşında, nereli?

GÜLSE BİRSEL'İN BOĞAZiÇİ ÜNİVERSİTESİ KONUŞMASI

Gülse Birsel, Instagram hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl mezuniyet konuşmasını paylaştı. Birsel, paylaşımda şunları aktardı:

''Haziran 2017 idi. Sesim kısıktı ama bu görev bana verildiği için çok onurluydum...

Turgut Uyar'ın 'Denge' şiiriyle anlatmaya çalıştım Boğaziçi'ni. Kavga, dövüş, şiddetin, gerginlik ve kutuplaşmanın hiçbirimize faydası yok!

Ne olur bizim dengemizi bozmayınız.''

Birsel paylaşımına, 'Özel rica: Yorum yapacaksanız üsluba, nezakete dikkat edelim, bari burada kavga etmeyelim' notunu ekledi.

GÜLSE BİRSEL KİMDİR?

11 Mart 1971’de İstanbul’da doğan Gülse Birsel, Türk gazeteci, yazar, oyuncu, sunucu, senarist ve yapımcıdır.

Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi okumaya başlayan Birsel, üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisinde muhabir olarak çalışmaya başlamıştır.

1994'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ABD''ye gitmiş ve yüksek lisansını New York'taki Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde tamamlamıştır.

Gülse Birsel, 1996 yılında Türkiye'ye dönerek üç ay boyunca Atv'deki kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazmıştır.

Daha sonra Esquire dergisinin yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu görevi bir yıl icra eden Birsel, Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçiş yapmıştır.

Bunun yanı sıra Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkartarak 2001 ve 2002 yıllarında Harper's Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürütmüştür.

KİTAPLARI

Gayet Ciddiyim (Mart 2003)

Hâlâ Ciddiyim (Mayıs 2004)

Yolculuk Nereye Hemşerim? (Ağustos 2005)

Velev ki Ciddiyim! (Aralık 2009)

Yazlık (Haziran 2011)

Memleketi Ben Kurtaracağım! (Kasım 2015)

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