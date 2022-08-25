Konserinde yaptığı açıklamalarında imam hatiplileri hedef alarak 'sapık' ifadesini kullanan Şarkıcı Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi.

Konserlerinde giydiği kıyafetlerle ve uç açıklamaları ile dikkat çeken Şarkıcı Gülşen, verdiği bir konserde imam hatiplileri hedef aldı.

Performanslarının ardından LGBT bayrağı açmayı adet haline getiren Gülşen, nisan ayındaki bir konserinde imam hatiplilere yönelik ‘sapık’ ifadesini kullandı.

Bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Savcılık, soruşturma başlattı

Açıklamalarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında TCK 216. Madde kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Son olarak, Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO ARŞİV

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