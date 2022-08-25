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- Gülşen, imam hatip sözleri için özür diledi
Gülşen, imam hatip sözleri için özür diledi
Şarkıcı Gülşen, İnstagram hesabından, gündeme gelen imam hatipler için serfettiği ve tepki çeken sözleri için özür açıklaması paylaştı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 18:14
- Güncelleme : 25.08.2022 - 18:24
İmam hatiplerle ilgili tepki çeken sözlerinin ardınan şarkıcı gülşen gözaltına alınmıştı.
Ünlü şarkıcı İnstagram hesabından bir paylaşım yaparak özür diledi.
Gülşen açıklamasında, "Videodaki sözlerimden incinen herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.