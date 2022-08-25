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Gülşen, imam hatip sözleri için özür diledi

Gülşen, imam hatip sözleri için özür diledi

Şarkıcı Gülşen, İnstagram hesabından, gündeme gelen imam hatipler için serfettiği ve tepki çeken sözleri için özür açıklaması paylaştı.