Verdiği konserlerde birçok kez farklı giyiniş tarzı ve davranışlarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde bu kez İmam Hatiplileri hedefine koydu.

Şarkıcı Gülşen'in tepkilere neden olacak bir görüntüsü daha sosyal medyaya düştü.

Uzun bir süredir giydiği kıyafetler ile gündeme oturan, bir konserinde LGBT bayrağı açan 46 yaşındaki Gülşen, bu sefer Nisan ayında verdiği konserinde İmam Hatipliler hakkında kullandığı sözler ile tepki çekti.

"İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan geliyor"

Sahnede olduğu sırada bir kişi hakkında Gülşen, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" gibi hedef gösteren akıldışı bir ifade kullandı.

Gülşen'in kurduğu bu cümlelere ise konserde bulunan izleyiciler alkış tutarak karşılık verdi.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor - Video







Daha önce de LGBT bayrağı açmıştı

Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı.

Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

Gülşen, konserinde LGBT bayrağı açtı - Haberi için tıklayınız -



