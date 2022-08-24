Petrol
101.72
1.50%
Euro
18.0929
0.01%
Dolar
18.1465
0.03%
Altın
1.022
0.40%
Borsa
306
0.00%
Bitcoin
395.786
0.95%
BTXN Coin
4.96
-2.16%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Bulutlu 28 C
    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor

    Verdiği konserlerde birçok kez farklı giyiniş tarzı ve davranışlarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde bu kez İmam Hatiplileri hedefine koydu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 22:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şarkıcı Gülşen'in tepkilere neden olacak bir görüntüsü daha sosyal medyaya düştü.

    Uzun bir süredir giydiği kıyafetler ile gündeme oturan, bir konserinde LGBT bayrağı açan 46 yaşındaki Gülşen, bu sefer Nisan ayında verdiği konserinde İmam Hatipliler hakkında kullandığı sözler ile tepki çekti.

    "İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan geliyor"

    Sahnede olduğu sırada bir kişi hakkında Gülşen, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" gibi hedef gösteren akıldışı bir ifade kullandı.

    Gülşen'in kurduğu bu cümlelere ise konserde bulunan izleyiciler alkış tutarak karşılık verdi.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor - Video

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor #1

    Daha önce de LGBT bayrağı açmıştı

    Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı.

    Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

    Gülşen, konserinde LGBT bayrağı açtı - Haberi için tıklayınız -

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor #2

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor #3

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'nın otomotiv üretimi öne çıktı
    Ekonomi

    Bursa'nın otomotiv üretimi öne çıktı

    Şanlıurfa'da piknik felakete dönüştü: 3 ölü
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da piknik felakete dönüştü: 3 ölü

    Girişimci Esra, getiri garantili bir sistem buldu!
    Btcrobo

    Girişimci Esra, getiri garantili bir sistem buldu!

    Görüş Bildir